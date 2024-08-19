Rasim Ozan Kütahyalı ekranların sevilen yorumcuları arasında yer alıyor. Geçen yıl en çok takip edilen isimlerden biri olan Rasim Ozan Kütahyalı bu sene de dikkatleri çekiyor. Peki, Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? İşte, detaylar...

RASİM OZAN KÜTAHYALI HANGİ KANALDA ÇIKIYOR?

Rasim Ozan KütahyalıBeyaz TV'de Derin Futbol programında yorum yapıyor.

RASİM OZAN KÜTAHYALI KİMDİR?

Doğum: 3 Ağustos 1962 (62 yıl yaşında), Beşiktaş, Türkiye

Ahmet Murat Çakar, 3 Ağustos 1962 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1980 yılında İstanbul Erkek Lisesi'ni bitirdikten sonra babasının mesleğini devam ettirmek için İstanbul Tıp Fakültesi'ne kaydoldu. Babasının mesleğini devam ettirmek için İstanbul Tıp Fakültesi'ni bitirdikten sonra tabip olarak göreve başladı. 1993 yılında Arzu Ersoy ile evlendi.1981 yılında başladığı hakemlik mesleğini 1998 yılında bıraktı ve yorumculuğuna başladı. 25 Şubat 2004 tarihinde Profilo Alışveriş Merkezi'nin arkasında bulunan, tabiplik yaptığı sağlık ocağından çıkarken vücuduna isabet eden beş kurşunla vuruldu. Taburcu olduktan sonra spor yorumculuğuna tekrar döndü.