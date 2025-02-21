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Rangers hangi ülkenin, nerenin takımı?

Rangers hangi ülkenin, nerenin takımı?
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Futbolseverler, özellikle UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde sıkça karşılaştığımız Rangers hangi ülkenin takımı? ve Rangers nereli? sorularının yanıtlarını merak ediyor.

Rangers FC, İskoçya'nın en köklü ve başarılı futbol kulüplerinden biridir. Glasgow şehrinde 1872 yılında kurulan Rangers, İskoç futbolunun en güçlü ekiplerinden biri olarak biliniyor. Peki, Rangers hangi ligde oynuyor ve tarihçesi nedir? İşte detaylar…Rangers hangi ülkenin, nerenin takımı?

RANGERS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Rangers FC, İskoçya'nın Glasgow şehrine ait bir futbol kulübüdür. Kulüp, İskoçya'nın en üst düzey futbol ligi olan Scottish Premiership'te mücadele etmektedir.

Kuruluş Yılı: 1872

Stadyumu: Ibrox Stadyumu (Kapasite: 50.817)

Lig: Scottish Premiership

Başarıları:

55 kez İskoçya Ligi şampiyonu (Rekor)

34 kez İskoçya Kupası şampiyonu

27 kez İskoçya Lig Kupası şampiyonu

1 kez UEFA Kupa Galipleri Kupası şampiyonu (1972)

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FENERBAHÇE RANGERS MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoçya'nın köklü kulüplerinden Rangers ile eşleşti. İlk maç, 6 Mart 2025 Perşembe günü İstanbul'da Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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