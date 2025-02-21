Rangers FC, İskoçya'nın en köklü ve başarılı futbol kulüplerinden biridir. Glasgow şehrinde 1872 yılında kurulan Rangers, İskoç futbolunun en güçlü ekiplerinden biri olarak biliniyor. Peki, Rangers hangi ligde oynuyor ve tarihçesi nedir? İşte detaylar…Rangers hangi ülkenin, nerenin takımı?

RANGERS HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Rangers FC, İskoçya'nın Glasgow şehrine ait bir futbol kulübüdür. Kulüp, İskoçya'nın en üst düzey futbol ligi olan Scottish Premiership'te mücadele etmektedir.

Kuruluş Yılı: 1872

Stadyumu: Ibrox Stadyumu (Kapasite: 50.817)

Lig: Scottish Premiership

Başarıları:

55 kez İskoçya Ligi şampiyonu (Rekor)

34 kez İskoçya Kupası şampiyonu

27 kez İskoçya Lig Kupası şampiyonu

1 kez UEFA Kupa Galipleri Kupası şampiyonu (1972)

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