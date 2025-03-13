Rangers- Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Rangers- Fenerbahçe maçı şifresiz izleme linki var mı?

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Fenerbahçe, Rangers ile karşı karşıya geliyor. İlk maçta 3-1 mağlup olan sarı-lacivertliler, İskoçya'da tur için mücadele edecek. Rangers - Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Maç şifresiz mi yayınlanacak? İşte canlı izleme linki ve tüm detaylar…

RANGERS FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçı kapsamında Glasgow Rangers takımına konuk oluyor. Rangers- Fenerbahçe maçı 13 Mart Perşembe günü 23.00'te İskoçya'da oynanacak.

RANGERS-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRT 1 CANLI MAÇ NASIL İZLENİR?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselmek için İskoçya'da zorlu bir mücadele verecek. Rangers - Fenerbahçe maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Sarı-lacivertlilerin tur atlama ihtimalleri ve maçın tüm gelişmeleri için takipte kalın