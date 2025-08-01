PTT Kargo cumartesi açık mı? 2025 PTT Kargo hafta sonu çalışıyor mu?

Hafta içi yoğun çalışanlar, PTT Kargo cumartesi açık mı değil mi sorusuna net bir yanıt arıyor. Kargo gönderimi veya teslim alma işlemleri için PTT Kargo cumartesi hizmet veriyor mu? Kargo işlemlerini hafta sonuna bırakmak isteyen kullanıcılar için en sık sorulan sorulardan biri de "PTT Kargo cumartesi açık mı?" oluyor. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan vatandaşlar, PTT Kargo cumartesi saat kaça kadar hizmet veriyor sorusuna açıklık getirilmesini istiyor.

PTT KARGO CUMARTESİ AÇIK MI?

PTT Kargo, cumartesi günleri bazı şubelerinde sınırlı saatlerde hizmet vermeye devam ediyor. PTT Kargo cumartesi günü dağıtım yapmıyor. Yani, cumartesi günü evinize ya da iş yerinize kargo teslimi yapılması beklenmemelidir. Sadece şubede bekleyen kargonuzu teslim alabilir ya da yeni bir gönderim yapabilirsiniz.

PTT KARGO HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Genel olarak PTT Kargo cumartesi sabah saatlerinde açılıyor ve öğle saatlerine kadar vatandaşlara hizmet sunuyor. Özellikle saat 08:30 ile 13:00 arasında açık olan şubeler aracılığıyla gönderi alımı ve teslim alma işlemleri yapılabiliyor.