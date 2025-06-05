PTT bayramda açık mı? Arefe günü PTT kaça kadar açık, Bayramda çalışıyor mu?

5 Haziran 2025 Perşembe günü arefe gününe denk geliyor ve bu özel günde PTT bayramda açık mı sorusu gündemdeki yerini alıyor. Bankalar, kamu kurumları ve kargo şirketlerinin tatil takvimine göre vatandaşlar işlemlerini önceden tamamlamaya çalışıyor. Peki, PTT bayramda açık mı ve hizmet saatleri nasıl olacak? İşte arefe günü ve Kurban Bayramı süresince PTT'nin çalışma saatleri, şube durumları ve kargo hizmetlerine dair güncel bilgiler…

PTT BAYRAMDA AÇIK MI?

5 Haziran 2025 Perşembe günü, yani Kurban Bayramı arefesinde PTT şubeleri yarım gün açık olacak. Sabah saatlerinde hizmet veren şubeler, öğleden sonra kapalı olacak.

BAYRAMDA PTT KARGO ÇALIŞIYOR MU?

Bayramın birinci günü olan 6 Haziran Cuma ve devamındaki 7-8-9 Haziran tarihlerinde ise PTT bayramda kapalı olacak. Bu süreçte ne şubelerden işlem yapılabilecek ne de kargo teslimatları gerçekleştirilecektir. PTT bayramda açık mı diye soranlar için bu tarihlerde tüm işlemlerin duracağını belirtmek gerekiyor.

PTT'nin genel çalışma saatleri ise normal günlerde sabah 08:30 – 12:30, öğle arası sonrası ise 13:30 – 17:00 şeklindedir. Ancak resmi tatil günlerinde bu saatler uygulanmaz. PTT bayramda açık mı sorusuna yanıt arayan vatandaşlar, sadece 5 Haziran sabah saatlerinde işlem yapabilir.

PTT kargo hizmetleri de bayram tatili süresince duracaktır. Bu nedenle kargo gönderimi, alımı veya PTTCell, e-Devlet destekli işlemler gibi hizmetlerin tümü 10 Haziran 2025 Salı günü itibarıyla yeniden aktif olacaktır.