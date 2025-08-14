PSG Tottenham maç özeti ve golleri! (VİDEO) PSG Tottenham geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

PSG Tottenham özet ve önemli dakikalar! Süper Kupa'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. PSG Tottenham maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler PSG Tottenham maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, PSG Tottenham maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube PSG Tottenham Süper Kupa maç özeti! İşte, PSG Tottenham özet videosu!

PSG TOTTENHAM MAÇ ÖZETİ

PSG TOTTENHAM ÖZET

PSG Tottenham maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

PSG TOTTENHAM MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

PSG Tottenham maçı 4-3'lük PSG'nin penaltı atışlarındaki üstünlüğü ile sona erdi.

PSG TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

PSG Tottenham maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.

500
