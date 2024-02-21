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Porto Arsenal maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Porto Arsenal maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

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Şampiyonlar Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Porto Arsenal maçı oynanıyor. Porto Arsenal maçı kaç kaç merak ediliyor. Porto Arsenal canlı maç anlatımı ve Porto Arsenal maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar...

Porto Arsenal maçı kaç kaç? Şampiyonlar Ligi'nde haftanın önemli mücadelelerinden Porto Arsenal maçı oynanıyor. Porto Arsenal maçı kaç kaç merak ediliyor. Porto Arsenal canlı maç anlatımı ve Porto Arsenal maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

PORTO - ARSENAL MAÇI KAÇ KAÇ?

Porto Arsenal maçı 0-0'lık eşitlik ile devam ediyor.

Porto Arsenal maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Porto Arsenal maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

PORTO - ARSENAL MAÇI CANLI YAYIN

Porto Arsenal maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Porto Arsenal maçını şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

PORTO - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Porto Arsenal maçı saat 23.00'te başlayacak.

PORTO - ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

Porto Arsenal maçı bu akşam saat 23.00'te oynanacak.

PORTO - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Porto Arsenal maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

PORTO - ARSENAL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Porto Arsenal maçı Porto'da, Dragão Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com Haber Merkezi / Onur Bayram - Gündem

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