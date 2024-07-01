Portekiz Slovenya maçı CANLI izle! (EURO 2024) Portekiz Slovenya EURO 2024 maçını hangi kanal veriyor, şifresiz nereden izlenir?

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PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇI CANLI İZLE

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PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇI CANLI YAYIN

Portekiz Slovenya maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Portekiz Slovenya maçını TRT 1'den şifresiz izleyebilmeniz için güncel TRT 1 frekans bilgilerini girmeniz gerekiyor.

Uydu: TÜRKSAT 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V Dikey

Sembol Oranı: 30.000

FEC: 3/4

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PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Portekiz Slovenya maçı saat 22.00'de başlayacak.

PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN?

Portekiz Slovenya maçı bu akşam saat 22.00'de oynanacak.

PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Portekiz Slovenya maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

PORTEKİZ - SLOVENYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Portekiz Slovenya maçı Frankfurt'da, Deutsche Bank Park Stadyumu'nda oynanacak.