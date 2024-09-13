Portekiz Ligi hangi kanalda yayınlanıyor (Benfica)?

Liga Portugal Betclic Portekiz futbolunun en üst seviye ligidir. Üç büyük takım Benfica, Porto ve Sporting Lizbon'un toplam olarak 88 şampiyonluğu varken; geriye kalan takımların sadece 2 şampiyonluğu vardır. Peki, Portekiz Ligi hangi kanalda yayınlanıyor?

PORTEKİZ LİGİ HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Liga Portugal Betclic Portekiz futbolunun en üst seviye ligidir. Üç büyük takım Benfica, Porto ve Sporting Lizbon'un toplam olarak 88 şampiyonluğu varken; geriye kalan takımların sadece 2 şampiyonluğu vardır.

Ligi ilk 2 sırada bitiren takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılırken 3. olan takım UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için 1 ön eleme oynar. Ligi 4 ve 5. bitiren takımlar UEFA Konferans Ligi'ne ve Taça de Portugal şampiyonu ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılır.

Portekiz Ligi Türkiye'de S Sport kanalında yayınlanmaktadır.