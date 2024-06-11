Portekiz İrlanda maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Portekiz İrlanda maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Portekiz İrlanda maç özeti! EURO 2024 öncesi milli takımlarda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Portekiz İrlanda maçını kaçıran futbolseverler maç özeti ile maçın önemli pozisyonlarını seyretmek istiyor. Maçın özetini izlemek isteyen futbolseverler Portekiz İrlanda maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Portekiz İrlanda maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? İşte, Portekiz İrlanda maç özeti haberimizde!

PORTEKİZ - İRLANDA MAÇ ÖZETİ

Portekiz İrlanda maç özeti izlemek için haberimizin detaylarında yer alan maç özeti hakkında bilgilerden maç özetine ulaşabilirsiniz. İyi seyirler...

PORTEKİZ - İRLANDA MAÇI ÖZETİ

Portekiz İrlanda maç özetini maçın ardından TRT Spor kanalından izleyebilirsiniz.

PORTEKİZ - İRLANDA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Portekiz İrlanda maçı 3-0'lık Portekiz üstünlüğüyle devam ediyor.

PORTEKİZ - İRLANDA MAÇI NE ZAMANDI?

Portekiz İrlanda maçı 11 Haziran 2024 günü oynandı.

PORTEKİZ - İRLANDA MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Portekiz İrlanda maçı canlı olarak TRT Spor'dan yayınlandı.