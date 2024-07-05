Portekiz elendi mi, Portekiz yarı finale çıktı mı EURO 2024?
Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Portekiz elendi mi, Portekiz yarı finale çıktı mı EURO 2024?
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Portekiz ile Fransa, yarın karşı karşıya gelecek. Portekiz elendi mi, Portekiz yarı finale çıktı mı EURO 2024?
PORTEKİZ ELENDİ Mİ?
Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Oliver'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Stuart Burt ve Dan Cook yapacak.
Bu turu geçen ekip, İspanya-Almanya eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak.??????
Turu geçe taraf Portekiz Fransa maçı sonrası belli olacak.