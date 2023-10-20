Hamburger, pizza ve fried chicken gibi atıştırmalıkların sıcak ve hızlı servisi, pek çok kişinin tercihi oluyor. Bu kapsamda kızarmış tavuğu tercih etmekte olan kişiler başta olmak üzere Popeyes hangi ülkenin markası? Sorusunu araştırıyor. Peki, Popeyes hangi ülkenin markası? Popeyes hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Popeyes markası nereye ait?

Popeyes hangi ülkenin markası? Popeyes hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Popeyes markası nereye ait?

Popeyes hangi ülkenin markası? Sorusu, Popeyes hakkındaki detayları merak etmekte olan tüketiciler tarafından internet üzerinde araştırılmakta. Fast food restoranları dünyanın dört bir yanında popülerliğini sürdürüyor. Popeyes markası da kızarmış tavuğu tercih etmekte olan kişiler tarafından tercih edilen markalaar arasında yer almakta. Peki, Popeyes hangi ülkenin markası? Popeyes hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Popeyes markası nereye ait?

POPEYES HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Popeyes, Al Copeland tarafından 12 Haziran 1972'de ABD'nin New Orleans, Louisiana eyaletinde kurulmuş bir fast-food restoran zinciridir. Özellikle kızarmış tavuk konusunda uzmanlaşmış olan Popeyes, dünya genelinde 27 ülkede faaliyet gösteren 2.000'den fazla şubeye sahiptir. Türkiye'deki şubeleri de TAB gıda güvence sertifikasına sahiptir. Popeyes, Cajun mutfağının sıcaklığını ve özgünlüğünü yemeklerinde yansıtarak lezzetli atıştırmalıklar sunar. Bu sayede Popeyes, hem Amerika'da hem de uluslararası arenada büyük bir tanınırlık elde etmiştir.