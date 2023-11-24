Pierre Cardin hangi ülkenin markası, kimin malı, gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Pierre Cardin hangi ülkenin markası, kimin malı?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Pierre Cardin markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Pierre Cardin hangi ülkenin markası, kimin malı? İşte, detaylar…

PİERRE CARDİN HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

1950 yılında Fransa'da Mösyö Pierre Cardin tarafından temelleri atılan marka, ilkleri ve sıra dışı tasarımları ile dünya modasına yön vererek tüm zamanların en büyük moda imparatorluklarından biri olmuştur. Özellikle uzay araştırmalarının yoğunlaştığı 60'lı yıllarda dönemin coşkusunu koleksiyonlarına "Space Age" temasıyla yansıtan Pierre Cardin, modada avant-garde ve fütüristik akımın ilk temsilcilerindendir. Bu gün hala gardroplarda yerini koruyan tayt, vatka ve maksi paltoyu hazır giyime armağan eden Pierre Cardin, otoriterlerce yeryüzünün en iyi bilinen beş Fransız moda tasarımcısından biri olarak kabul edilmektedir.

1980'lerden sonra Amerika'dan Çin'e, İngiltere'den Sovyetler Birliği'ne kadar dünyanın birçok yerinde butikleri açılan Pierre Cardin, sadece giyimle sınırlı kalmayıp, mücevher, parfüm, mobilya, aksesuar gibi alanlarda da tasarım markası olarak bilinirliğini arttırmıştır.