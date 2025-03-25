Pi Network (PI) neden Binance ve Coinbase'te listelenmiyor?

Pi Network projesi, mobil uygulama üzerinden madencilik yapma imkânı sunarak büyük bir kullanıcı tabanına ulaştı. Ancak bu kadar ilgi görmesine rağmen "Pi Network neden Binance'te listelenmiyor?" ya da "Coinbase Pi Coin'i neden eklemiyor?" gibi sorular sıkça gündeme geliyor. Peki, Pi Network'ün bu büyük kripto borsalarında listelenmemesinin sebepleri neler? İşte detaylı açıklamalar…

PI NETWORK NEDEN BINANCE VE COINBASE'TE LİSTELENMİYOR?

X platformunda analizler yapan Dr. Altcoin, Pi coin'in listelenme sürecindeki gecikmeyi Pi Core Team'in (Pi Çekirdek Ekibi) şeffaflık eksikliğine bağlıyor. Analist, özellikle milyarlarca Pi coin'in kilitlenmesi ve yakılması mekanizmalarının belirsiz olmasının, bu sürecin temel sorunlarından biri olabileceğini savunuyor. Yapılan açıklamada ise "Artık Pi'nin Binance ve Coinbase gibi büyük borsalarda neden listelenmediğini daha iyi anlıyorum. Görünüşe göre Pi Core Team, hâlâ milyarlarca Pi coin'in kilitlenmesi ve yakılmasıyla ilgili şeffaf bir bilgi sunmamış." ifadeleri kaydedildi.