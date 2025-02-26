Kripto para dünyasında büyük bir ilgi gören Pi Coin, yatırımcıların merakla takip ettiği projelerden biri. Peki, Pi Coin Binance'ta listelenecek mi? Son gelişmeler neler? Pi Coin Binance listelenecek mi? İşte Pi Network ve Binance listeleme süreci hakkında en güncel bilgiler…

PI COIN BINANCE LİSTELENECEK Mİ?

Pi Network ekibi, 20 Şubat 2025 tarihinde Open Network'ü başlatma sözü verdi. Eğer proje bu aşamayı tamamlayabilirse, Pi Coin halka açık hale gelecek ve büyük borsalarda listelenebilecek. Şu ana kadar bazı kripto borsaları, Pi Coin'i listeleme planlarını açıkladı.

Binance'ın, Pi Coin'i listeleyip listelemeyeceği henüz kesinleşmedi. Ancak, topluluk desteğinin güçlü olması ve Open Network sürecinin tamamlanması, Pi Coin'in büyük borsalarda listelenme ihtimalini artırıyor.