Philip Billing kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, Transfermarkt değeri ne kadar?
Philip Anyanwu Billing (d. 11 Haziran 1996; Kopenhag, Danimarka), orta saha pozisyonunda görev yapan Danimarkalı millî futbolcudur. Peki, Philip Billing kimdir, mevkiisi ne, kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı, Transfermarkt değeri ne kadar?
Philip Anyanwu Billing (d. 11 Haziran 1996; Kopenhag, Danimarka), orta saha pozisyonunda görev yapan Danimarkalı millî futbolcudur. Premier League takımlarından AFC Bournemouth'ta forma giymektedir. Peki, Philip Billing kimdir?
PHİLİP BİLLİNG KİMDİR?
Doğum: 11 Haziran 1996 (28 yıl yaşında), Kopenhag, Danimarka
Philip Anyanwu Billing (d. 11 Haziran 1996; Kopenhag, Danimarka), orta saha pozisyonunda görev yapan Danimarkalı millî futbolcudur. Premier League takımlarından AFC Bournemouth'ta forma giymektedir.
Profesyonel kariyerine 2014 yılında Huddersfield Town takımında başladı.