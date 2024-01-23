Pendikspor ile Kasımpaşa arasında gerçekleşecek olan futbol maçının tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu. Maçın detaylarına dair bilgilerin yer aldığı haberimizde, maçın ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgiler bulunmaktadır. Merakla beklenen maçın detayları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Pendikspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Pendikspor Kasımpaşa maçı hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

PENDİKSPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Pendikspor ve Kasımpaşa arasında gerçekleşecek maçı 23 Ocak Salı günü saat 20.00'da başlayacak.

PENDİKSPOR KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

Pendikspor ile Kasımpaşa maçı, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.