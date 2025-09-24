Pegasus indirimli bilet fiyatları, tarihleri ! 2025 BolBollulara özel indirimli bilet nasıl alınır?

Havayolu şirketlerinin düzenlediği kampanyalar, özellikle yurt dışı seyahati planlayan tatil severler tarafından yakından takip ediliyor. Uygun fiyatlı uçak bileti arayışında olan yolcuların ilgisini çeken son kampanya, Pegasus'tan geldi. Pegasus Hava Yolları, BolBol üyelerine özel düzenlediği kampanya kapsamında, yurt dışı uçuşlarını 9 € + vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sundu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU SATIŞ TARİHLERİ NE ZAMAN?

Kampanya, 23 Eylül 2025 saat 09.15'ten başlayarak 24 Eylül 2025 saat 23.59'a kadar geçerli olacak şekilde, Türkiye yerel saatine göre sınırlı bir süre için sunulmuştur. Bu tarihler arasında biletlerin hem satın alınması hem de ödeme ve biletleme işlemlerinin tamamlanması gerekmektedir.

KAMPANYA KAÇ ADET KOLTUKTA GEÇERLİ OLACAK?

Kampanya, 23 Eylül 2025 saat 09.15'ten başlayıp 24 Eylül 2025 saat 23.59'a kadar geçerli olup, belirtilen süre içerisinde satış, ödeme ve biletleme işlemlerinin tamamlanması şartıyla uygulanacaktır. Bu kapsamda, kampanyaya dâhil edilen hatlar ve geçerli uçuş tarihleri arasında gerçekleştirilecek seçili seferlerde, toplam 200.000 koltuk için geçerli olacaktır.

KAPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU UÇUŞ TARİHLERİ

Kampanya, 26 Ekim 2025 Pazar günü saat 00.01'den başlayarak, 28 Mart 2026 Cumartesi günü saat 23.59'a kadar (Türkiye yerel saatine göre) gerçekleştirilecek yurt dışı uçuşlarda geçerli olacaktır. Bu kampanya, yalnızca Pegasus'un belirlediği ve aşağıda detaylı şekilde listelenen yurt dışı hatlarında yapılacak olan seçili seferler için uygulanacak olup, kampanya tarih aralığı içinde yapılan uçuşlarda kullanılmak üzere geçerlidir.

Belirtilen dönem boyunca, biletleme işlemini kampanya koşullarına uygun şekilde tamamlayan yolcular, avantajlı fiyatlarla uçma fırsatından yararlanabilecektir. Kampanya, sınırlı sayıdaki koltuk kontenjanı ile geçerli olduğundan, erken rezervasyon yapanlar öncelikli hak kazanacaktır.

KAMPANAYADAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

Kampanyadan yalnızca Pegasus BolBol sadakat programına kayıtlı olan üyeler yararlanabilecektir. Pegasus BolBol üyesi olmayan yolcular, kampanya kapsamındaki indirimli bilet fiyatlarından faydalanamazlar.

Kampanyadan yararlanmak isteyen yolcuların, biletleme işlemini gerçekleştirmeden önce Pegasus BolBol üyeliğine kayıt olmaları veya mevcut üyelikleriyle sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. Üyelik işlemi ücretsiz olup, Pegasus'un resmi internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden kolayca tamamlanabilir.

KAMPANYA HANGİ HATLARDA GEÇERLİ?

Kampanya, yalnızca aşağıda belirtilen yurt dışı uçuş noktalarında ve belirlenen direkt seferlerde geçerli olup, toplamda 200.000 koltukla sınırlıdır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (Ercan Havalimanı) uçuşları kampanya kapsamında yer almamaktadır. Aynı şekilde, aşağıda listelenmeyen herhangi bir yurt dışı rotasında gerçekleştirilen rezervasyon ve biletlemeler kampanya indiriminden yararlanamayacaktır.

Bu kampanya sadece Pegasus'un kendi tarifeli direkt uçuşları için geçerli olup, Pegasus'un başka hava yollarıyla ortaklaşa gerçekleştirdiği (codeshare) uçuşlar kampanyaya dahil değildir.

İndirimli bilet fiyatlarından yararlanmak isteyen yolcuların, yalnızca Pegasus tarafından icra edilen, listelenen yurt dışı hatlardaki uygun direkt uçuşları tercih etmeleri gerekmektedir. Aktarmalı uçuşlar veya farklı taşıyıcılara ait seferlerde kampanya indirimi uygulanmamaktadır.