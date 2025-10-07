Pegasus 9 euro uçak bilet kampanyası ne zaman, hangi rotalarda geçerli, Almanya dahil mi?

Pegasus'un indirimli yurt dışı bilet kampanyası, kısa sürede seyahat severlerin gündemine oturdu. Kampanya, yalnızca Light Paket kapsamında geçerli olup, belirli hatlar ve uçuş tarihleriyle sınırlı şekilde uygulanıyor. Toplamda 200.000 koltuk için sunulan indirimli biletlerde, fiyatlar seçilen uçuşun güzergâhına, tarihine ve saatine göre değişiklik gösterebiliyor. Pegasus'un bu özel kampanyası sayesinde, uygun fiyatla yurt dışına seyahat etmek isteyenler bilet fiyatlarını ve geçerli destinasyonları araştırmaya başladı. Kampanyaya dair tüm detaylar, geçerli ülkeler, koşullar ve uçuş tarihleri haberin devamında yer alıyor.

PEGASUS 9 EURO UÇAK BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN?

Pegasus'tan yapılan açıklamada kampanyaya dair şu ifadelere yer verildi:

"7-8 Ekim 2025 tarihlerinde alacağın, 26 Ekim 2025 – 28 Mart 2026 uçuş tarihli belirtilen yurt dışı hatlarındaki Light Paket biletleri Pegasus BolBollulara 9€+vergilerden başlayan fiyatlarla satışta! Üstelik 7-8 Ekim 2025 tarihlerinde bu Kampanyaya uygun olarak aşağıda listelenen hatlardaki 200.000 koltuk için geçerli ücretlerle Light Paket ile biletini alan yolcular için özel olarak Light Pakete ek kabin bagajı hakkı 5 Euro ve 12 kg'lık uçak altı bagajı hakkı 5 Euro, Light Paket bilet fiyatı üzerine 10€ ek fark ödemesi ile Süper Eko paket seçimi yapmak mümkün! Hadi hemen flypgs.com ve Pegasus Mobil uygulamasına gel, biletlerini al, sadece 200.000 adet koltukla geçerli bu fırsatı kaçırma...

Kampanyanın Geçerli Olduğu Satış Tarihleri: Kampanya, 7-8 Ekim 2025 (Türkiye yerel saatine göre 7 Ekim 2025 saat 09.15'ten itibaren 8 Ekim 2025 saat 23.59'a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir) tarihleri arasında biletlemesi yapılacak ve burada belirtilen Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihi aralığında ve Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar dahilinde gerçekleştirilecek olan seçili uçuşlarda 200.000 adet koltukta geçerlidir.