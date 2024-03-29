Pazartesi bankalar açık mı? Seçimden sonra Pazartesi bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor?

Hafta sonu bankaların açık mı kapalı mı olduğu sorusu en çok araştırılan konulardan biridir. Seçimin ertesi günü 1 Nisan Pazartesi günü hangi bankaların hizmet vereceği de merak konusu oluyor ve bu kapsamdaki araştırmalar devam ediyor. Peki, Pazartesi bankalar açık mı? Seçimden sonra Pazartesi bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor? Finansbank, Akbank, Denizbank, Garanti BBVA, HSBC, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve TEB Türkiye, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası çalışma saatleri haberimizde yer alıyor.

PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI?

Bankalar genellikle hafta içi Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günleri hizmet verip, Hafta Sonu yani; Cumartesi - Pazar günleri kapalı olurlar. Buna göre Seçimin ertesi günü 1 Nisan Pazartesi günü resmi tatil olmaması nedeniyle bankalar açık olacak ve olağan çalışma saatleri içerisinde hizmet vermeye devam edecektir.

FİNANSBANK HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

QNB Finansbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. QNB Finansbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

AKBANK HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Akbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Akbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

DENİZBANK HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Denizbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Denizbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

GARANTİ BBVA HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Garanti şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Garanti'de 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

YAPI KREDİ BANKASI HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Yapı Kredi Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Yapı Kredi Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

İŞ BANKASI HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İş Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Ziraat Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ziraat Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

VAKIFBANK HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Vakıfbank şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Vakıfbank'ta 12.30-13.30 öğle arası saatidir.

HALK BANKASI HAFTA İÇİ ÇALIŞMA SAATLERİ

Halk Bankası şubeleri saat 09.00-12.30 ve 13.30-17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Halk Bankası'nda 12.30-13.30 öğle arası saatidir.