PayPal Türkiye'de yasak mı? PayPal Türkiye'de ne zaman yasaklandı?

Dünyanın en yaygın çevrim içi ödeme sistemlerinden biri olan PayPal, yıllardır Türkiye'de hizmet vermiyor. Özellikle dijital ticaretle ilgilenen kullanıcılar, platformun yeniden açılıp açılmayacağını merak ederken, "PayPal neden Türkiye'de yasaklandı?" sorusu yeniden gündeme geldi. Aradan geçen yıllara rağmen, platformun kapalı olmasının ardındaki nedenler ve olası dönüş senaryoları hâlâ tartışılıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

PAYPAL TÜRKİYE'DE YASAK MI?

Türkiye'de PayPal kullanımı 2016 yılından itibaren durdurulmuştur. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından verilen lisans başvurusunun kabul edilmemesi nedeniyle PayPal, Türkiye'de faaliyetlerine son vermiştir. Bu nedenle, ülkemizde PayPal üzerinden işlem yapmak mümkün değildir.

PAYPAL TÜRKİYE'DE NE ZAMAN YASAKLANDI?

PayPal, Türkiye'de resmi olarak 6 Haziran 2016 tarihinde faaliyetlerini durdurmuştur. O tarihten itibaren PayPal hizmetleri Türkiye'de erişime kapatılmış ve kullanıcılar bu platform üzerinden işlem yapamaz hale gelmiştir.

PAYPAL TÜRKİYE'DE NEDEN YASAKLANDI?

PayPal'ın Türkiye'de yasaklanmasının temel nedeni, ülkenin finansal düzenleyici kurumlarının (BDDK) PayPal'ın lisans başvurusunu reddetmesidir. Lisansın alınamaması, PayPal'ın Türkiye'de yasal olarak ödeme hizmeti sunmasını engellemiştir. Bu kararın arkasında ise finansal regülasyonlara uyum, kullanıcı veri güvenliği ve kara para aklama gibi risklerin yönetimi ile ilgili endişeler olduğu belirtilmektedir.

PayPal'ın Türkiye'de yeniden faaliyet göstermesi için zaman zaman görüşmeler yapılsa da henüz net bir sonuç alınmamıştır.