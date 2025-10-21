Haberler

PARİBU ve PAPARA'ya neden operasyon düzenlendi? Operasyonda kimler gözaltına alındı?

PARİBU ve PAPARA'ya neden operasyon düzenlendi? Operasyonda kimler gözaltına alındı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'nin dijital finans ekosistemini sarsan büyük bir soruşturmaya imza attı. Yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı şüphesiyle başlatılan incelemeler, Paribu ve Papara gibi milyonlarca kullanıcısı bulunan platformların da adını soruşturmanın merkezine taşıdı. Peki, PARİBU ve PAPARA'ya neden operasyon düzenlendi? Kimler gözaltına alındı? İşte detaylar...

Türkiye'nin önde gelen dijital finans platformları Paribu ve Papara, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir yasa dışı bahis soruşturması kapsamında mercek altına alındı. Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve MASAK, iki büyük finansal teknoloji şirketinin de aralarında bulunduğu çeşitli firmaların işlem kayıtlarını inceledi ve milyonlarca liralık şüpheli para hareketliliği tespit etti. Peki, PARİBU ve PAPARA'ya neden operasyon düzenlendi? Kimler gözaltına alındı? Detaylar haberimizde!

PARİBU VE PAPARA'YA NEDEN OPERASYON DÜZENLENDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen geniş çaplı yasa dışı bahis soruşturması, Türkiye'deki dijital finans platformlarının ne denli büyük bir kara para trafiğine ev sahipliği yapabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle Paribu ve Papara gibi popüler finansal teknoloji şirketleri üzerinden dönen milyarlarca liralık şüpheli işlemler, yetkilileri harekete geçirdi.

Yapılan soruşturmalar sonucunda, Paribu ve Papara platformları aracılığıyla toplamda 3 milyar 665 milyon liralık yasa dışı işlem tespit edildi. Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda eş zamanlı operasyonlar düzenlendi ve birçok kişi gözaltına alındı.

OPERASYONDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?

Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 25 şüpheliye yönelik işlem yapıldı. Bunlardan 15 kişi gözaltına alınırken, kalan şüpheliler için yakalama çalışmaları devam ediyor. Gözaltına alınan kişilerin, iki ayrı suç örgütü yapılanması içerisinde yer aldığı ve yasa dışı bahis gelirlerinin transferinde aktif rol oynadıkları belirlendi.

İKİ AYRI SUÇ AĞI: 14 KİŞİLİK VE 9 KİŞİLİK GRUPLAR

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu'nun iş birliğiyle yapılan incelemelerde, 14 kişiden oluşan birinci grubun ve 9 kişilik ikinci grubun organize bir şekilde faaliyet gösterdiği saptandı. Her iki grubun da yasa dışı bahis sitelerine fon sağladığı, dijital para transferi gerçekleştirdiği ve bu işlemler sırasında Paribu ile Papara'yı kullandığı ortaya kondu.

PARİBU VE PAPARA ÜZERİNDEN DÖNEN DEVASA PARA TRAFİĞİ

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgi ve belgelere göre, www.paribahis849.com uzantılı yasa dışı bahis sitesine 2023 yılı içerisinde farklı tarihlerde 807 ayrı işlemle yaklaşık 1 milyar 200 milyon 291 bin TL gönderildiği belirlendi. Bu para transferlerinin tamamı bireysel kullanıcı hesapları üzerinden, Paribu ve Papara gibi platformlar aracılığıyla gerçekleştirildi.

