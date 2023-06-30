İtalyan basınında yer alan haberlere göre Leandro Paredes, Galatasaray ile anlaştı. Bunun ardından futbol severler, Paredes Galatasaray'a geldi mi, imzayı attı mı? Leandro Paredes Galatasaray ile anlaştı mı? merak etti. İşte detaylar...

İtalya Serie A'nın resmi yayıncılarından olan DAZN, Paredes'in 3.8 milyon euro bonservis bedeliyle Galatasaray'a transfer olacağını öne sürdü. Sarı-kırmızılıların Paredes için Paris Saint-Germain'e 3.8 milyon euro bonservis ödeyeceği kaydedildi. Peki, Paredes Galatasaray'a geldi mi, imzayı attı mı? Leandro Paredes Galatasaray ile anlaştı mı? Ayrıntılar sizlerle...

PAREDES GALATASARAY'A GELDİ Mİ, İMZA ATTI MI 2023?

Galatasaray'ın ilgilendiği Leandro Paredes ile ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. İtalya Serie A'nın yayıncılarından olan DAZN İtalya, Paredes'in Galatasaray'a imza atacağını duyurdu. Sarı-kırmızılılar, transferi gerçekleştirirse PSG'ye 3.8 milyon euro bonservis ödeyecek.

ICARDIY'LE ARASI İYİ

29 yaşındaki futbolcu bir aksilik çıkmazsa Galatasaray'a transfer olacak. Paredes'in vatandaşı ve eski takım arkadaşı Icardi'yle de sık sık Galatasaray hakkında sohbet ettiği öğrenildi.

GALATASARAY'A İLGİSİ VAR

Tecrübeli orta saha oyuncusu, dijital bir platformdaki canlı yayında kendisine gelen soruları cevaplarken, "Bugüne kadar oynadığın en gürültülü ve coşkulu stat hangisiydi?" şeklindeki soruya, "Galatasaray" cevabını vermişti.