Papara açılacak mı? 22 Temmuz Papara şuan çalışıyor mu?

Son günlerde yaşanan teknik aksaklıklar ve işlem kısıtlamaları nedeniyle kullanıcılar "Papara ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt arıyor. 22 Temmuz itibarıyla Papara kullanıcıları sistemde işlem gerçekleştirmekte zorluk çekiyor. Özellikle transfer ve bakiye görüntüleme gibi temel işlemlerde yaşanan sorunlar, Papara'nın geçici olarak devre dışı kalıp kalmadığını gündeme getirdi. Peki Papara neden çalışmıyor? İşte detaylar…

PAPARA AÇILACAK MI?

025 yılı içerisinde yürütülen soruşturmalar sonucu Papara'ya geçici erişim ve işlem kısıtlamaları getirildi. Platform, özellikle bazı finansal işlemler için sınırlandırıldı.

Kullanıcıların sıkça karşılaştığı "işlem gerçekleştirilemiyor" ve "teknik sorun" uyarıları, Papara'nın sistemsel güncellemeler yaptığına işaret ediyor. Konuya ilişkin yapılan resmi açıklamalarda, Papara'nın teknik altyapısında iyileştirmeler ve güvenlik güncellemeleri yapıldığı, sistemin kademeli olarak yeniden hizmete açılacağı belirtildi.

22 TEMMUZ PAPARA ÇALIŞIYOR MU?

Papara kullanıcılarının para çekme işlemlerinde yaşadığı sorunlar sonrası oluşan endişe üzerine, şirketten resmi bir açıklama geldi. Papara tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Papara olarak finansal hizmetlerimize erişimde yaşanan aksaklıklardan dolayı özür dileriz.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yapılan resmi açıklamada da belirtildiği üzere, ödeme işlemlerine geçici süreyle günlük limitler uygulanacaktır. Teknik geliştirmeler devam etmekte olup, kullanıcılarımız en kısa sürede bilgilendirilecektir.

6493 sayılı Kanunun 22. maddesi kapsamında, ödeme hizmeti kullanıcılarının ödeme ve elektronik para kuruluşlarındaki fonları bankalar nezdindeki koruma hesaplarında güvence altındadır. Kuruluşumuzun bankalardaki koruma fonları kontrol edilmiş olup herhangi bir soruna rastlanmamıştır.

Anlayışınız ve desteğiniz için teşekkür eder, en kısa sürede tüm hizmetlerimize eksiksiz şekilde ulaşabilmeniz için çalıştığımızı bilmenizi isteriz."

Kullanıcılar güncel bilgilere ulaşabilmek için şirketin sosyal medya hesapları ve web sitesini takip ediyor.