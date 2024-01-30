Özgür elendi mi? Survivor Özgür neden yok, soruları Survivor izleyicilerinin son günlerde en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Dokunulmazlık oyunu ve ödül oyunlarında gösterdiği performansla dikkatleri çeken Özgür konseyler de sözleri ile ilgi odağı oluyor Peki, Özgür elendi mi? Survivor Özgür neden yok 2024?

SURVİVOR ÖZGÜR KİMDİR?

Survivor 2023 Gönüllüler takımında yer alan Özgür Tetik'in hayatı merak konusu oldu. Özgür Tetik, 1975 Yalova doğumludur. 48 yaşında olan Özgür Tetik uzun yıllar basketbol oynadı. Ek olarak antrenörlük eğitimleri de aldı.

Survivor Özgür elenmedi, yarışmaya devam ediyor.