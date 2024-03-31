Oy verme işlemi bitti mi? Tüm Türkiye'de sandıklar kapandı mı? Oylar ne zaman sayılacak?

Türkiye bir tarihi günü daha yaşıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sandığa giderek oy kullanan vatandaşlar sonuçları heyecanla bekliyor. Saatler 17.00'yi gösterirken oyların sayılmaya başlanıp başlanmadığını merak ediyor. Oy verme işlemi bitti mi? Tüm Türkiye'de sandıklar kapandı mı? Oylar ne zaman sayılacak? İşte detaylar...

OY VERME İŞLEMİ BİTTİ Mİ?



Toplamda 208 bin sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanma hakkı olduğu seçimlerde, görevliler sayım işlemlerine başladı. Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği, ayrıca il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri sürecinde şimdi gözler sandıktan çıkacak sonuçlara çevrildi.

32 İLDE SANDIKLAR 16.00'DA KAPANDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Antep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Urfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ile Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi.

Bu illerin dışındaki illerde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de son buldu. Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00'dan önce, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak.

SEÇİME KAÇ SİYASİ PARTİ KATILDI?

Seçimlere 34 siyasi parti katıldı. Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle:

AK Parti 1, İYİ Parti 2, Sol Parti 3, Büyük Birlik Partisi 4, Memleket Partisi 5, Anavatan Partisi 6, Demokratik Sol Parti 7, Yeniden Refah Partisi 8, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Partisi 10, Anadolu Birliği Partisi 11, Zafer Partisi 12, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Türkiye Komünist Hareketi 14, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Gelecek Partisi 16, Yeni Türkiye Partisi 17, CHP 18, Emek Partisi 19, HÜDA PAR 20, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Ocak Partisi 22, Adalet Birlik Partisi 23, Demokrat Parti 24, Güç Birliği Partisi 25, Millet Partisi 26, Milli Yol Partisi 27, Adalet Partisi 28, Aydınlık Demokrasi Partisi 29, MHP 30, Türkiye İşçi Partisi 31, Demokrasi ve Atılım Partisi 32, Saadet Partisi 33, Vatan Partisi 34.