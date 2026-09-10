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OVP'de yeni nesil esnek çalışma modelleri yasal zemine oturtulacak

OVP'de yeni nesil esnek çalışma modelleri yasal zemine oturtulacak
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Orta Vadeli Program, çalışma hayatında güvenceli esneklik temelinde yeni bir yasal zemin oluşturmayı ve uzaktan çalışmadan platform işlerine kadar esnek modelleri güvence altına almayı öngörüyor.

Ekonominin gelecek üç yılını şekillendirecek Orta Vadeli Program (OVP), çalışma hayatında yeni nesil ve esnek çalışma modelleri öngörüyor. Hürriyet yazarı Noyan Doğan'ın aktardığı program detaylarına göre, Türkiye işgücü piyasasında "güvenceli esneklik" temelinde yeni bir yasal zemin inşa edilecek. Çalışanların iş ve yaşam dengesini merkeze alan dönüşüm, uzaktan çalışmadan platform çalışmasına kadar birçok esnek modeli yasal güvence altına almayı hedefliyor.

OVP kapsamında uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma modelleri geliştirilecek. Yarı zamanlı, ortaklaşa, mikro ve çağrı üzerine çalışma gibi yöntemler yasal zemine oturtulacak. Hollanda, Finlandiya, Fransa ve Belçika gibi ülkelerde başarılı örnekleri görülen, dijital ortamlarda yürütülen sürekliliği olmayan platform işlerinin de iş hayatına resmi olarak entegre edilmesi planlanıyor. Mevcut durumda esnek çalışmada mesai saatleri, kıdem tazminatı, ücret ve diğer sosyal hakların sınırlarının net olmaması uyuşmazlıklara yol açıyordu. Yeni mevzuatla bu belirsizlikler ortadan kaldırılacak; çalışanların yan hakları ve sosyal güvenlik şemsiyesi yasalarla korunacak. Ebeveyn izinleri ile bakım sorumlulukları da yeni esnek yapıya uygun güncellenecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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