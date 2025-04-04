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Otomotiv devi Infiniti ABD için üretimini durdurdu

Otomotiv devi Infiniti ABD için üretimini durdurdu
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Japon otomobil üreticisi Infiniti, ABD'ye yönelik üretimini durdurma kararı aldı. Bu karar, otomobil sektöründe büyük bir şok etkisi yarattı. Trump tarafından ithal araçlara yeni getirilen yüzde 25'lik gümrük vergilerine yanıt olarak Meksika'da üretilen iki crossover'ın ABD için üretimini süresiz olarak durdurdu.

Küresel ticaret savaşlarını kızıştıracak adım ABD'den geldi. İthal ürünlere büyük ilave vergi oranları getirildi. Nissan Motor'un lüks Infiniti markası, Trump tarafından ithal araçlara yeni getirilen yüzde 25'lik gümrük vergilerine yanıt olarak Meksika'da üretilen iki crossover'ın ABD için üretimini süresiz olarak durdurdu.

Infiniti Amerika Başkan Yardımcısı Tiago Castro, markanın perakendecilerine gönderdiği bir notta, ABD için QX50 ve QX55 üretiminin gümrük vergileri nedeniyle "bir sonraki duyuruya kadar" durdurulduğunu söyledi. Japon otomobil üreticisinin "verimlilik ve sürdürülebilirlik için en uygun çözümleri belirlemek üzere üretim ve tedarik zinciri operasyonlarını" gözden geçirdiği bildirildi.

Haberler.com / Salih Söğüt - Otomobil
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