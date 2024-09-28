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Osimhen neden çıktı, niye oynamıyor?

Osimhen neden çıktı, niye oynamıyor?
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Galatasaray Kasımpaşa maçının ilk yarısında 2 gol atan Victor Osimhen 2. yarının başında oyundan çıktı ve yerine Mertens oyuna girdi. Peki, Osimhen neden çıktı, niye oynamıyor?

Osimhen neden oynamıyor? Galatasaray Kasımpaşa maçının ilk yarısında 2 gol atan Victor Osimhen 2. yarının başında oyundan çıktı ve yerine Mertens oyuna girdi. Peki, Osimhen neden çıktı, niye oynamıyor? İşte detaylar...

OSİMHEN NEDEN ÇIKTI?

Galatasaray Kasımpaşa maçının ilk yarısında Victor Osimhen 20. ve 28. dakikalarda 2 gol kaydetti. İlk yarının bitimine 2 dakika kala Osimhen Kasımpaşa defansının arkasına koşu yaparken sakatlık yaşadı ve kulübeye değişiklik işareti yaptı.

Osimhen devre arasında yapılan değişiklikle oyundan çıktı ve yerine Mertens oyuna girdi.

Osimhen'in yaşadığı sakatlık ile ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak ilk öğrenilen bilgilere göre, Osimhen bacağında ağrı hissettiği için oyundan çıkmak istedi.

Osimhen neden çıktı, niye oynamıyor?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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