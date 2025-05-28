Osimhen CANLI yayın açıklama, basın toplantısı iptal mi oldu?

Osimhen CANLI yayın açıklama, basın toplantısı iptal mi oldu?
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Victor Osimhen, bugünkü antrenman öncesi önemli açıklamalarda bulunacağı ifade edildi. Peki, Osimhen Canlı yayın açıklama, basın toplantısı iptal mi oldu?

Galatasaray'ın bir yandan Victor Osimhen'i elinde tutma çabası, diğer taraftan Suudi Arabistan ile İngiliz kulüplerinin transfer görüşmeleri, dünya futbol gündemini en çok meşgul eden konuların başında geliyor. Victor Osimhen, bugünkü antrenman öncesi önemli açıklamalarda bulunacaıifade edildi. Peki, Osimhen Canlı yayın açıklama, basın toplantısı iptal mi oldu?

VİCTOR OSİMHEN GALATASARAY'DAN AYRILIYOR MU?

Galatasaray'da bu sezon 36 gol ve 8 asistlik skor katkısı veren Nijeryalı oyuncu, 40 maça çıktı. sarı-kırmızılılara vedasıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atılan Osimhen'in ayrılığı merak konusu oldu. Suudi Arabistan basını, Osimhen'in Al Hilal'de yıllık 30 milyon dolar kazanacağını öne sürdü.

OSİMHEN BASIN TOPLANTISI CANLI YAYIN NE ZAMAN?

Victor Osimhen, bugünkü antrenman öncesi saat 17.20'de önemli açıklamalarda bulunacak.

OSİMHEN AÇIKLAMALARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Osimhen Açıklamalarının spor kanallarından canlı yayınlanması bekleniyor.

Son dakika gelişmesine göre Osimhen'in açıklaması iptal oldu. Resmi açıklama gelince sayfamızda yayınlanacaktır.

TRANSFER KARARI BEKLENİYOR

Serhan Türk'ün haberine göre, Victor Osimhen Galatasaray ile ilgili kararını bugün verecek.

Son dakika gelişmesine göre Osimhen'in açıklaması iptal oldu. Resmi açıklama gelince sayfamızda yayınlanacaktır.

OSİMHEN'İN SİNİRLENDİĞİ İDDİA EDİLDİ!

Ancak Osimhen'in basın toplantısı gerçekleşmezken nedeni büyük merak konusu oldu.

ArmaSports Youtube kanalından Hakan Gündoğar'ın haberine göre; Osimhen, bugün veda edeceğine dair kendisine çok mesaj atıldığı ve hakkında çok şey yazıldığı için sinirlendi ve basın toplantısını iptal etti.

Osimhen'in sarı kırmızılı yetkililere "Hayır, konuşmayacağım. Neden herkes benim ağzımdan konuşuyor?" sözleriyle dert yandığı aktarıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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