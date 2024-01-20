20 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Orleans - PSG maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Yukatel Orleans, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında MKE PSG'nü ağırlayacak. Maç Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Orleans - PSG CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Orleans - PSG maçı hangi kanalda, saat kaçta? Orleans - PSG maçı nereden izlenir?

ORLEANS - PSG HANGİ KANALDA?

20 Ocak 2024 tarihinde Orleans ile PSG arasındaki Fransa Kupası maçı, Bein Sports 3 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacaktır. Maçın başlama saati 22:45'tir. Karşılaşma, Orleans'daki Stade de la Source Stadyumu'nda gerçekleştirilecektir. Canlı yayın izlemek isteyenler, maç saati yaklaştığında güncel yayın bilgilerini kontrol etmeleri önerilir, çünkü yayın detayları zaman içinde değişebilir.