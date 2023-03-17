Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimlerine günler kala anketler kamuoyu ile paylaşılmaya devam ediyor. 2018 seçimlerini en doğru bilen araştırma şirketi ORC, mart ayında yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. ORC son seçim anketi 2023! ORC Erdoğan-Kılıçdaroğlu-İnce-Oğan cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları haberimizde...

ORC seçim anketi! Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilli seçimlerine günler kala anketler kamuoyu ile paylaşılmaya devam ediyor. 2018 seçimlerini en doğru bilen araştırma şirketi ORC, mart ayında yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. ORC son seçim anketi 2023! ORC cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları...

OEC SEÇİM ANKETİ



2018 seçimlerini en doğru bilen araştırma şirketi ORC, mart ayında yaptığı son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz" diye sorulan ankette, Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 53,1 ile yarışı birinci tamamladı. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 42,3'te kaldı.

BU PAZAR SEÇİM OLSA KİME OY VERİRSİNİZ?

Seçim tarihine kısa bir süre kala araştırma şirketleri de anket çalışmalarına hız verdi. 2018 seçimlerini en doğru bilen ORC Araştırma son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı. Mart ayında yapılan ankette "Bu pazar cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirsiniz" diye soruldu.

KILIÇDAROĞLU YARIŞI ÖNDE GÖTÜRÜYOR

Anket sonucunda birinci çıkan Kemal Kılıçdaroğlu en yakın rakibi Erdoğan'a yüzde 10,8 fark attı. Kılıçdaroğlu yüzde 53,1 ile yarışı önde bitirirken, Erdoğan'ın oy oranı yüzde 42,3 oldu. Muharrem İnce yüzde 3,1 oy alırken, Sinan Oğan ise yüzde 1,5'te kaldı.

ORC son seçim anketi sonuçları