Olips hangi ülkenin, kimin markası? Olips İsrail malı mı?

Olips İsrail malı mı? Olips hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Gündeme gelen son gelişmeler, marka hakkındaki detayların araştırılmasına sebep oluyor. Peki, Olips İsrail malı mı? Olips hangi ülkenin, kimin markası?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Olips markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Zaman zaman gündeme gelen olaylar sebebiyle markaların üretimi ve marka bilgilerinde dair detaylar büyük önem taşıyor. Bu nedenle bu tarz araştırmalar birçok kişi tarafından gerçekleştiriliyor. Peki, Olips İsrail malı mı? Olips hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

OLİPS HANGİ ÜLKENİN?

Olips, Kent Gıda altında üretilmekte olan bir üründür. Kent Gıda, İstanbul merkezli, Türkiye'nin en büyük sakız, şeker, şekerleme, lolipop, draje, çikolata, bisküvi şirketlerinden biridir. Buna göre Olips, Türk malıdır. Ayrıca Kent Gıda 2013 yılında Türkiye'nin ilk 500 ihracatçı firması arasına girmiştir. İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı listede de ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasında yer almaktadır. Kent Gıda 1927 yılında Tahincioğlu ailesinin Mardin'de tahin üretimine başlaması ile kuruldu. 1956 yılında İstanbul'a taşınarak modern tesisinde üretim yapmaya başladı.