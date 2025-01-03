ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMMI 2025! Ocak ayı en düşük/en yüksek öğretmen maaşı ne kadar oldu?

2025 öğretmen maaşlarına ne kadar zam yapıldı ve başöğretmen, uzman öğretmen Ocak ayı maaşı kaç TL olduğu gündeme geliyor. Memur zam oranı belli olmasının ardından, "En düşük ve en yüksek öğretmen maaşı ne kadar?" sorusuna yanıt aranıyor. Zamlı öğretmen maaşı ne kadar? Detaylar haberimizdedir…

OCAK 2025 ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

Uzman Öğretmen (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 50.051 TL

2025 (Ocak-Haziran) -42.723 TL

Öğretmen (1/4)

2024 (Temmuz-Aralık) - 44.916 TL

2025 (Ocak-Haziran) -50.104 TL

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK ÖĞRETMEN MAAŞI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark olacak.

2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu. Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek. Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,54 oranında zamlanacak.