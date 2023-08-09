Ofis Yem halka arz hangi bankalarda var? Ofis Yem halka arz oransal mı, eşit mi? Ofis Yem halka arz ne zaman işlem görecek?

Halka arz takip eden vatandaşlar Ofis Yem halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Ofis Yem halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise Ofis Yem halka arz hangi bankalarda var? Ofis Yem halka arz oransal mı, eşit mi? Ofis Yem halka arz ne zaman işlem görecek? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...