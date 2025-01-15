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Niyazi Yelkencioğlu kimdir? Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu kaç yaşında ve nereli?

Niyazi Yelkencioğlu kimdir? Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu kaç yaşında ve nereli?
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Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Yelkencioğlu, Galatasaray Lisesi 107. Dönem ve Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunudur. Peki, Niyazi Yelkencioğlu kimdir, kaç yaşında?

Niyazi Yelkencioğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, spor camiasındaki aktif rolünün yanı sıra iş dünyasında da önemli başarılara imza atmış saygın bir isimdir. Niyazi Yelkencioğlu kimdir? Detaylar haberimizdedir…

NİYAZİ YELKENCİOĞLU KİMDİR?

Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu 1955 yılında Kandıra'da doğdu. Galatasaray Lisesi 107. Dönem mezunu olup, Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

Ereks İhracat, İthalat ve Tic. A.Ş., Yelkencioğlu Sigorta Aracılık Hizmetleri, Kandıra Mandacılık ve Gıda Sanayi ile Bufala Süt Ürünleri Sanayi gibi şirketlerin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Niyazi Yelkencioğlu kimdir? Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu kaç yaşında ve nereli?

Galatasaray camiasında uzun yıllardır aktif olarak görev almış, 1999-2003 yılları arasında Galatasaraylılar Derneği, 2002-2006 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu ve farklı dönemlerde Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerinde bulunmuştur.

Evli ve bir çocuk babası olan Yelkencioğlu, İngilizce ve Fransızca bilmektedir.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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