Newcastle Southampton maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? Newcastle Southampton ŞİFRESİZ CANLI izleme linki var mı?

Newcastle Southampton maçı hangi kanalda? Newcastle Southampton maçına saatler kaldı. Maç öncesi Newcastle Southampton maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Newcastle Southampton maçını hangi kanal veriyor? İşte Newcastle Southampton maçı yayın bilgisi haberimizde!

NEWCASTLE SOUTHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

Newcastle Southampton maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Newcastle Southampton maçını beIN Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için beIN Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. beIN Sports kullanıcıları bu akşamki Newcastle Southampton maçını şifresiz izleyebilecekler.

Newcastle ile Southampton arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

NEWCASTLE SOUTHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Newcastle Southampton maçı bugün saat 17.00'de başlayacak.

NEWCASTLE SOUTHAMPTON İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Newcastle Southampton maçı 11'leri henüz belli olmadı. İlk 11'lerin maçın başlama saatine 1 saat kala açıklanması bekleniyor.

NEWCASTLE SOUTHAMPTON MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Newcastle Southampton maçı, Newcastle'da, St.James Park Stadyumu'nda oynanacak.