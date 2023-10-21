Nestlé, gıda ve içecek endüstrisinde öne çıkan bir marka olup, birçok ürün yelpazesiyle tüketicilere hizmet vermektedir. Bu kapsamda Nestle hangi ülkenin markası? Sorusu zaman zaman merak edilir. Peki, Nestle hangi ülkenin markası? Nestle hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Nestle markası nereye ait?

Nestle hangi ülkenin markası? Nestle hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Nestle markası nereye ait?

Nestle hangi ülkenin markası? Sorusu, Nestle hakkında en çok merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Günümüzde dünya genelinde tanınmış ve sevilen birçok marka bulunmaktadır. Bu markalardan biri de Nestlé'dir. Bu yazıda, Nestlé'nin kökeni ve dünya çapındaki varlığı hakkında bilgi vereceğiz. Peki, Nestle hangi ülkenin markası? Nestle hangi ülkede kuruldu, sahibi kim? Nestle markası nereye ait?

NESTLE HANGİ ÜLKENİN MARKASI?

Nestlé, İsviçre merkezli bir şirkettir. İsviçre'nin Vaud bölgesindeki Vevey şehrinde 1866 yılında kurulan bu şirket, kurulduğu günden bu yana gıda ve içecek sektöründe önemli bir oyuncu haline gelmiştir. Henri Nestlé adında bir eczacının keşfettiği bebek formülü ile başlayan bu hikaye, bugün dünya genelindeki birçok ülkede Nestlé ürünlerinin bulunmasına yol açmıştır. Şirketin CEO'su ise 2017 yılından itibaren Ulf Mark Schneider'dir.