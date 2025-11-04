Haberler

Nelsson'un 1 yıllık bekleyişi bitti: Sonunda istediği oldu

Nelsson'un 1 yıllık bekleyişi bitti: Sonunda istediği oldu
Galatasaray'dan satın alma opsiyonuyla Hellas Verona'ya kiralanan Victor Nelsson, yaklaşık 1 yıl aranın ardından Danimarka Milli Takımı'ndan davet aldı. Deneyimli oyuncu, yeniden milli takım formasını giymeye hazırlanıyor. .

  • Victor Nelsson, 1 yıl aradan sonra milli takıma davet edildi.
  • Victor Nelsson, 15 Kasım Cumartesi günü Beyaz Rusya ile oynanacak Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında sahada olabilir.

Süper Lig devi Galatasaray'dan Serie A ekibi Hellas Verona'ya satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer olan deneyimli stoper Victor Nelsson'a müjdeli haber geldi.

1 YIL ARADAN SONRA MİLLİ DAVET

Sezon başında 8 milyon euro'luk satın alma opsiyonuyla Hellas Verona'ya kiralanan Nelsson, 1 yıl aranın ardından milli takıma davet edildi.

BEYAZ RUSYA MAÇINDA SAHADA OLABİLİR

Son olarak 18 Kasım 2024'te UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan Sırbistan maçında milli takım formasını giyen Victor Nelsson, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 15 Kasım Cumartesi günü oynanacak Beyaz Rusya maçında hocasının görev vermesi halinde yeniden sahaya çıkacak.

