Ne Hyundai ne de Tesla! İşte dünyada en çok satılan otomobil
2025 yılının ilk dokuz ayına ait küresel otomobil satış verileri belli oldu. Elektrikli modellerin yükselişi sürse de Tesla Model Y bu yıl zirveye ulaşamadı. Listenin ilk sırasında yer alan model ise birçok otomobil tutkununu şaşırttı. İşte 2025'in dünya genelinde en çok tercih edilen 10 otomobili...
- 2025'in ilk dokuz aylık satış verilerine göre Toyota RAV4 dünya genelinde en çok satılan otomobil oldu.
- Focus2Move verilerine göre Toyota RAV4, Toyota Corolla ve Ford F-Series dünyada en çok satan ilk üç otomobil oldu.
- Tesla Model Y 2025 satışlarında genel sıralamada dördüncü sırada yer aldı.
2025'in ilk dokuz aylık satış verilerine göre Toyota RAV4, dünya genelinde en çok tercih edilen otomobil unvanını korudu. Geçen yıla göre yüzde 1,5'lik artış yakalayan model, küresel pazarda yüzde 2,5'lik payını sürdürdü.
YAKIT TASARRUFU DİKKAT ÇEKİYOR
Uzmanlara göre RAV4'ün bu başarısının temel nedenleri yakıt tasarrufu sağlayan motor seçenekleri, dayanıklı yapısı ve düşük bakım maliyetleri.
İLK SIRADA TOYOTA RAV4
Focus2Move tarafından derlenen verilere göre dünya genelinde en çok satan 10 model listesi şöyle sıralandı:
10. Kia Sportage
9. Toyota Hilux (pickup)
8. Hyundai Tucson
7. Toyota Camry
6. Chevrolet Silverado (pickup)
5. Honda CR-V
4. Tesla Model Y
3. Ford F-Series (pickup)
2. Toyota Corolla
1. Toyota RAV4
TESLA DÖRDÜNCÜ SIRADA KALDI
2025 satışları özellikle Toyota'nın güçlü performansıyla dikkat çekti. Corolla ve RAV4 ilk iki basamağı paylaşırken, Ford F-Series pickup ailesi üçüncü sırada yer aldı. Tesla Model Y ise elektrikli otomobil kategorisinde zirvede olmasına rağmen genel sıralamada dördüncü sırada kaldı.