Haberler

Ne Hyundai ne de Tesla! İşte dünyada en çok satılan otomobil

Ne Hyundai ne de Tesla! İşte dünyada en çok satılan otomobil
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2025 yılının ilk dokuz ayına ait küresel otomobil satış verileri belli oldu. Elektrikli modellerin yükselişi sürse de Tesla Model Y bu yıl zirveye ulaşamadı. Listenin ilk sırasında yer alan model ise birçok otomobil tutkununu şaşırttı. İşte 2025'in dünya genelinde en çok tercih edilen 10 otomobili...

  • 2025'in ilk dokuz aylık satış verilerine göre Toyota RAV4 dünya genelinde en çok satılan otomobil oldu.
  • Focus2Move verilerine göre Toyota RAV4, Toyota Corolla ve Ford F-Series dünyada en çok satan ilk üç otomobil oldu.
  • Tesla Model Y 2025 satışlarında genel sıralamada dördüncü sırada yer aldı.

2025'in ilk dokuz aylık satış verilerine göre Toyota RAV4, dünya genelinde en çok tercih edilen otomobil unvanını korudu. Geçen yıla göre yüzde 1,5'lik artış yakalayan model, küresel pazarda yüzde 2,5'lik payını sürdürdü.

YAKIT TASARRUFU DİKKAT ÇEKİYOR

Uzmanlara göre RAV4'ün bu başarısının temel nedenleri yakıt tasarrufu sağlayan motor seçenekleri, dayanıklı yapısı ve düşük bakım maliyetleri.

İLK SIRADA TOYOTA RAV4

Focus2Move tarafından derlenen verilere göre dünya genelinde en çok satan 10 model listesi şöyle sıralandı:

10. Kia Sportage

9. Toyota Hilux (pickup)

8. Hyundai Tucson

7. Toyota Camry

6. Chevrolet Silverado (pickup)

5. Honda CR-V

4. Tesla Model Y

3. Ford F-Series (pickup)

2. Toyota Corolla

1. Toyota RAV4

TESLA DÖRDÜNCÜ SIRADA KALDI

2025 satışları özellikle Toyota'nın güçlü performansıyla dikkat çekti. Corolla ve RAV4 ilk iki basamağı paylaşırken, Ford F-Series pickup ailesi üçüncü sırada yer aldı. Tesla Model Y ise elektrikli otomobil kategorisinde zirvede olmasına rağmen genel sıralamada dördüncü sırada kaldı.

Kaynak: Haberler.com / Otomobil
Antalya beşik gibi! Dün gecenin ardından korkutan bir deprem daha

Şehir beşik gibi! Gecenin ardından korkutan bir deprem daha
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıseyfi yesil:

Gözler listede yerli ve milli aradı hadi inşallah az kaldı .

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin

Çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin
15 dakikalık yağmur ilçeyi sular altında bıraktı

15 dakikalık yağmur ilçeyi sular altında bıraktı! Görüntüler vahim
Emekli maaşlarından kesinti dönemi başlıyor! İşte etkilenecek kesim

Emekli maaşlarında kesintiye gidilecek! İşte etkilenecek kesim
İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti

İlber Ortaylı'dan Türkiye için korkutan uyarı! O ülkeyi işaret etti
Yavuz Ağıralioğlu'ndan çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin

Çok konuşulacak Sinan Oğan çıkışı: Gelsin benimle gezsin
Real Madrid'de Celta Vigo yenilgisi sonrası ortalık karıştı

Real Madrid'de 19 yıllık yenilgi sonrası ortalık karıştı
Mert Hakan ve Metehan'ın adliyeye sevk edildiği anlar

Yüz ifadelerine dikkat! Yıldız isimlerin adliyeye sevk edildiği anlar
Görüntü bugün İstanbul'da kaydedildi

Görüntü bugün İstanbul'dan
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler

Mazlum Abdi Türkiye'ye gözdağı verdi, AK Partili isim fena patladı
Cezaevinde kanlı çatışma! Çok sayıda mahkum hayatını kaybetti

Cezaevinde kanlı çatışma! Cansız bedenleri yan yana dizdiler
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek

Dikkat sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim

3 spikere gözaltının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
Türkiye'nin dev şirketi, Çek Hava Yolları'nı satın alıyor

Türkiye'nin dev markası, ülkenin en büyük hava yolu şirketini alıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.