Ne Hyundai ne de Tesla! İşte dünyada en çok satılan otomobil

2025'in ilk dokuz aylık satış verilerine göre Toyota RAV4, dünya genelinde en çok tercih edilen otomobil unvanını korudu. Geçen yıla göre yüzde 1,5'lik artış yakalayan model, küresel pazarda yüzde 2,5'lik payını sürdürdü.

YAKIT TASARRUFU DİKKAT ÇEKİYOR

Uzmanlara göre RAV4'ün bu başarısının temel nedenleri yakıt tasarrufu sağlayan motor seçenekleri, dayanıklı yapısı ve düşük bakım maliyetleri.

İLK SIRADA TOYOTA RAV4

Focus2Move tarafından derlenen verilere göre dünya genelinde en çok satan 10 model listesi şöyle sıralandı:

10. Kia Sportage

9. Toyota Hilux (pickup)

8. Hyundai Tucson

7. Toyota Camry

6. Chevrolet Silverado (pickup)

5. Honda CR-V

4. Tesla Model Y

3. Ford F-Series (pickup)

2. Toyota Corolla

1. Toyota RAV4

TESLA DÖRDÜNCÜ SIRADA KALDI

2025 satışları özellikle Toyota'nın güçlü performansıyla dikkat çekti. Corolla ve RAV4 ilk iki basamağı paylaşırken, Ford F-Series pickup ailesi üçüncü sırada yer aldı. Tesla Model Y ise elektrikli otomobil kategorisinde zirvede olmasına rağmen genel sıralamada dördüncü sırada kaldı.