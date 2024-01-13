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Napoli - Salernitana maçı hangi kanalda, saat kaçta? Napoli - Salernitana maçı nereden izlenir?

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Napoli - Salernitana maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Napoli - Salernitana maçı hangi kanalda, saat kaçta? Napoli - Salernitana maçı ne zaman?

13 Ocak Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Napoli - Alanya spor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Napoli - Alanya spor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Napoli - Alanya spor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Napoli- Alanya spor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Napoli- Alanya spor maçı ne zaman?

NAPOLİ - SALERNİTANA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

13 Ocak 2024 tarihinde Napoli ile Salernitana arasında gerçekleşecek olan İtalya Serie A maçı, S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2 kanallarından canlı olarak izlenebilecek. S Sport Plus, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak, CBC Sport ise Azerspace 46E numaralı kanallar aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecek. S Sport 2 ise Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek. Maç, 13 Ocak Cumartesi günü saat 17:00'da Napoli'de, Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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