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Muslera neden yok, Muslera Galatasaray'dan gitti mi?

Muslera neden yok, Muslera Galatasaray'dan gitti mi?
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Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Galatasaray, konuk edeceği Başakşehir ile kupada 3. kez mücadele ediyor. Peki, Muslera neden yok, Muslera Galatasaray'dan gitti mi?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında Başakşehir'i konuk ediyor. Rams Park'ta saat 20.30'da başlayan mücadelede Ali Şansalan düdük çalıyor. Muslera neden yok, Muslera Galatasaray'dan gitti mi?

MUSLERA NEDEN YOK?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında Başakşehir'i konuk ediyor. Rams Park'ta saat 20.30'da başlayan mücadelede Ali Şansalan düdük çalıyor.

İLK 11'LER

Galatasaray : Günay Güvenç, Metehan Baltacı, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Elias Jelert, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Efe Akman, Roland Sallai, Yusuf Demir, Michy Batshuayi

Başakşehir : Muhammed Şengezer, Lucas Lima, Jerome Opoku, Ousseynou Ba, Hamza Güreler, Berat Özdemir, Olivier Kemen, Miguel Crespo, Deniz Türüç, Krzysztof Piatek, Joao Figueiredo

Muslera maç kadrosunda yer almıyor. Muslera'nın rotasyon nedeniyle kadroda olmadığı düşünülüyor. Tecrübeli eldivenin lg maçında kalede olması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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