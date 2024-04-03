Muhtar maaşları ne kadar? 2024 en yüksek ve en düşük muhtar maaşları kaç TL?

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen yerel seçimler sonrasında, muhtar maaşlarıyla ilgili merak edilen konu gündeme geldi. Büyükşehir belediye başkanları ve muhtarlar da dâhil olmak üzere, yerel yönetimlerde görev alan muhtarların ne kadar maaş aldığına dair bilgiler aranmaya başlandı.Muhtar maaşları ne kadar? 2024 en yüksek ve en düşük muhtar maaşları kaç TL? İşte detaylar...

MUHTAR MAAŞLARI NE KADAR?

2024 yılında muhtarlık maaşlarına yapılan zam, son asgari ücret artışının ardından duyuruldu. Bu güncellemeyle birlikte, muhtarların alacağı maaşlar şu şekilde belirlendi:

En düşük muhtar maaşı 2024 yılında 17.002 TL olarak belirlendi.

En yüksek muhtar maaşı ise 18.500 TL olarak açıklandı.

EN YÜKSEK MUHTARLIK MAAŞI KİME VERİLİR?

Köy ve mahallelerinin yönetimi olan muhtarların görev yerleri ise değişiklik gösteriyor. Buna göre, muhtarlar hem mahalle muhtarı hem köy muhtarı olarak görev alabiliyor.

2024 yılı itibarıyla en yüksek muhtarlık maaşı ise büyükşehirlerde görev alan muhtarlara veriliyor.