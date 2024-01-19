Motorine zam var mı? 19 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! Benzine, motorine ne kadar zam geldi?

Son dönemlerde artan döviz kurları ve petrol fiyatları ile birlikte motorin fiyatlarında zam beklentisi oluşmuştur. Motorin fiyatlarındaki olası artış, özellikle taşımacılık sektörünü yakından ilgilendiriyor. Arama motorlarında motorine ne kadar zam geldiği sorgulatılıyor. Peki, Motorine zam var mı? 19 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI! Benzine, motorine ne kadar zam var? Detaylar haberimizde...

MOTORİNE ZAM VAR MI?

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. 20 Ocak Cumartesi (Yarın) saat 00.00'dan geçerli olmak üzere motorine 1 lira 3 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor. Zamla birlikte İstanbul'da motorinin litresi 40 lira 11 kuruştan, Ankara'da ise 40 lira 77 kuruştan satılacak.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.