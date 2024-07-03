Motorine zam gelecek mi? 3 Temmuz motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam var mı?

Araç sahiplerini sevindiren haber dün gelmişti. Ancak motorin fiyatları tekrar değişikliğe uğradı. Motorine zam var mı ve motorin fiyatı ne kadar olduğu merak ediliyor. Motorine zam var mı? Motorin fiyatı ne kadar olacak? Benzine ve motorine zam gelecek mi? Detaylar haberimizdedir…

MOTORİNE ZAM VAR MI?

TÜİK'in hesapladığı yüzde 19,49'luk 6 aylık üretici enflasyonu doğrultusunda motorinin litresinde 8,86 TL, benzinde 9,45 TL maktu ÖTV tutarlarına yüzde 19,49 oranında zam geldi. Litrede maktu ÖTV tutar benzinde 11,29 TL'ye, motorinde 10,59 TL'ye, otogazda 8,67 TL'ye yükseldi.

Sözcü'de yer alan habere göre yüzde 20'lik KDV'nin de eklenmesiyle motorinin litresine 2 lira 7 kuruş, benzine 2 lira 21 kuruş, otogaza 95 kuruş zam geliyor.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

ÖTV zammı sonrasında İstanbul'da benzinin litresi 44,70 TL, Ankara'da 45,70 TL ve İzmir'de ise 46,06 TL'ye yükselecek. Motorinin litre fiyatı ise İstanbul'da yaklaşık olarak 44,60 TL, Ankara'da 45,63 TL ve İzmir'de ise 46,00 TL olacak.