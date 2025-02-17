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Morata neden yok, Morata sakat mı, cezalı mı (Ç. Rizepor Galatasaray)?

Morata neden yok, Morata sakat mı, cezalı mı (Ç. Rizepor Galatasaray)?
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Çaykur Rizespor ve Galatasaray arasında oynanacak olan futbol maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. Maçın ne zaman ve saat kaçta başlayacağı futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor. Peki, Morata neden yok, Morata sakat mı, cezalı mı?

Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında üç puan alarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Sarı-kırmızılı ekip, Fenerbahçe'nin kazandığı haftada puan kaybı yaşamamak adına bu maça büyük önem veriyor. Çaykur Rizespor- Galatasaray maçı, her iki takım için de kritik bir öneme sahiptir. Peki, Morata neden yok, Morata sakat mı, cezalı mı?

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak bu önemli maç, 17 Şubat Pazartesi günü saat 20:00'de başlayacak.

ÇAYKUR RİZESPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverler, Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını beIN SPORTS kanalından canlı olarak izleyebilecekler.

MORATA NEDEN YOK, MORATA SAKAT MI, CEZALI MI?

Galatasaray'ın İspanyol golcüsü Alvaro Morata, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan AZ Alkmaar karşılaşmasında sakatlık yaşadı. Sol arka üst adale grubunda zorlanma, kanama ve kısmi yırtık tespit edilen Morata, sahalardan bir süre uzak kalacak.

Galatasaray kulübü, futbolcunun tedavi sürecinin başladığını ve sağlık ekibiyle birlikte ilerleyen günlerde bir değerlendirme yapılacağını açıkladı.

Morata'nın tedavi sürecinin birkaç hafta sürebileceği tahmin ediliyor. Sarı-kırmızılı takımda büyük bir rol üstlenen 32 yaşındaki futbolcunun, 24 Şubat'ta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde forma giymesinin zor olacağı düşünülüyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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