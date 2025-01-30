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Morata maaşı ne kadar, kaç milyon euro?

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Galatasaray, Alvaro Morata'nın transferi için hem kulübü Milan hem de İspanyol golcüyle her konuda anlaşma sağladı. 31 Ocak Cuma günü (yarın) İstanbul'a gelmesi beklenen 32 yaşındaki forvetin sarı-kırmızılılardaki sözleşme detayları da belli oldu. Morata maaşı ne kadar, kaç milyon euro?

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan beklenmedik bir hamle geldi. Sarı-kırmızılılar, Milan'da forma giyen dünyaca ünlü golcü Alvaro Morata'nın transferi için hem İtalyan kulübü hem de İspanyol forvet ile anlaşmaya vardı. Öte yandan söz konusu transferin detayları da belli oldu. Peki, Morata maaşı ne kadar, kaç milyon euro?

MORATA MAAŞI NE KADAR, KAÇ MİLYON EURO?

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Alvaro Morata, Galatasaray'ın teklifine 'evet' dedi. İki kulüp arasında operasyonda son aşamaya gelindi. Galatasaray'ın Morata'ya yıllık 6 milyon euro maaş teklif ettiği kaydedildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberinin detayında ise, Galatasaray'ın 8 milyon euro 'zorunlu olmayan' satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu ifade edildi ve Galatasaray'ın hem oyuncuyla hem de Milan ile anlaştığı kaydedildi.

Öte yandan La Gazzetta dello Sport'un haberine göre

de satın alma opsiyonu zorunlu ve bunun bedeli 10 milyon euro olarak belirlendi.

CUMA GÜNÜ İSTANBUL'A GELİYOR

Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlerde Galatasaray'ın Alvaro Morata'yı 31 Ocak Cuma günü (yarın) İstanbul'a getirerek transferi bitirmeyi hedeflediği kaydedildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Atletico Madrid'den sezon başında 13 milyon Euro'ya Milan'a transfer olan İspanyol golcü, Çizme'de beklenen grafiği yakalayamadı. Alvaro Morata, bu sezon Milan formasıyla çıktığı 25 maça çıktı. Morata, bu karşılaşmalarda 6 gol atıp 2 asist yaptı.

Morata maaşı ne kadar, kaç milyon euro?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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