Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman? THY Euroleague Monaco - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?
THY Euroleague heyecanı hız kesmeden devam ederken, Monaco ve Anadolu Efes arasındaki kritik mücadele merakla bekleniyor. Basketbol severler "Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman?" ve "Monaco - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?" gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte zorlu karşılaşma hakkında merak edilen tüm detaylar!
THY Euroleague'de güçlü takımların karşı karşıya geldiği bu hafta, Anadolu Efes, Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk oluyor. Türk basketbolunun önemli temsilcisi olan Anadolu Efes, bu zorlu deplasmanda galibiyet hedefliyor. Peki, Monaco - Anadolu Efes maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Basketbol severler için detayları derledik. Peki, Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman? THY Euroleague Monaco - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
MONACO-ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?
THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında bugün deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco'yla karşılaşacak.
MONACO-ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak Monaco-Anadolu Efes maçı 26 Aralık bugün saat 21.00'de başlayacak.
MONACO-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?
Monaco-Anadolu Efes maçı Tivibu üzerinden S Sport kanalında canlı olarak yayınlanacak.