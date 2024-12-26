THY Euroleague'de güçlü takımların karşı karşıya geldiği bu hafta, Anadolu Efes, Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk oluyor. Türk basketbolunun önemli temsilcisi olan Anadolu Efes, bu zorlu deplasmanda galibiyet hedefliyor. Peki, Monaco - Anadolu Efes maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Basketbol severler için detayları derledik. Peki, Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman? THY Euroleague Monaco - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

MONACO-ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında bugün deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco'yla karşılaşacak.

MONACO-ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak Monaco-Anadolu Efes maçı 26 Aralık bugün saat 21.00'de başlayacak.

MONACO-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco-Anadolu Efes maçı Tivibu üzerinden S Sport kanalında canlı olarak yayınlanacak.