Üye Girişi
Haberler
Narin Güran davasında savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Savcı mütalaasını açıkladı, duruşma salonu karıştı
Putin: Rusya, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirmek istiyor
Putin tüm dünyaya ilan etti! "Savaşı sonlandırmaya hazırız"
Mahkeme salonunda Narin'in ağabeyini işaret etti: Toplantılarda en çok onun adı geçiyor
Mahkemede özellikle bir ismi işaret etti: Cinayete doğrudan katıldı
Narin duruşması karıştı! Baba konuştu, tüm salon ağladı
Narin duruşması karıştı! Baba konuştu, tüm salon ağladı

Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman? THY Euroleague Monaco - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman? THY Euroleague Monaco - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

THY Euroleague heyecanı hız kesmeden devam ederken, Monaco ve Anadolu Efes arasındaki kritik mücadele merakla bekleniyor. Basketbol severler "Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman?" ve "Monaco - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?" gibi soruların yanıtlarını araştırmaya başladı. İşte zorlu karşılaşma hakkında merak edilen tüm detaylar!

THY Euroleague'de güçlü takımların karşı karşıya geldiği bu hafta, Anadolu Efes, Fransa temsilcisi Monaco'ya konuk oluyor. Türk basketbolunun önemli temsilcisi olan Anadolu Efes, bu zorlu deplasmanda galibiyet hedefliyor. Peki, Monaco - Anadolu Efes maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Basketbol severler için detayları derledik. Peki, Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman? THY Euroleague Monaco - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

MONACO-ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN?

THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında bugün deplasmanda Fransa temsilcisi Monaco'yla karşılaşacak.

Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman? THY Euroleague Monaco - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MONACO-ANADOLU EFES BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaston Medecin Salonu'nda oynanacak Monaco-Anadolu Efes maçı 26 Aralık bugün saat 21.00'de başlayacak.

Monaco - Anadolu Efes basketbol maçı ne zaman? THY Euroleague Monaco - Anadolu Efes maçı saat kaçta, hangi kanalda?

MONACO-ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco-Anadolu Efes maçı Tivibu üzerinden S Sport kanalında canlı olarak yayınlanacak.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Mahkemede özellikle bir ismi işaret etti: Cinayete doğrudan katıldı
img

Kendine ne yaptın Ziyech? Bu kadarını kimse tahmin edemezdi
img

Esad sonrası yasak kalktı, sokak ortasında satmaya başladılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye'de kadınların gömüldüğü toplu mezarlar bulundu
Bu toplu mezardan sadece onların cesedi çıktı
'İcabına bakacağız' diyen İsrail, Yemen'i vurdu
"İcabına bakacağız" diyen İsrail ilk adımı attı
Çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen adamdan karısına sıra dışı hediye
DNA testinin sonucunu gördü, karısına sıra dışı bir hediye hazırladı
İran lideri Pezeşkiyan, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
İran lideri, gördüğü manzara karşısında küplere bindi: Hepsini kapatın
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu
Kredi kartıyla sigara satışında yeni dönem
Kredi kartıyla sigara alanlar dikkat! Cezası çok ağır

Son Dakika Haberleri

Malatya okullar tatil mi 27 Aralık Cuma (Son Dakika Malatya Valiliği)? 19.19 saat anlamı nedir? 19 19 saat aşk anlamı 2025! Perşembe hangi diziler var? 26 Aralık Perşembe TV'de bu akşamki diziler Wolverhampton Manchester United CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Wolverhampton Manchester United maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Hakkari okullar tatil mi 27 Aralık Cuma (Son Dakika Hakkari Valiliği)? Yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Cuma okul yok mu (VALİLİK KAR TATİLİ)? 27 Aralık Cuma yarın İstanbul'da hava durumu nasıl olacak, kar yağışı var mı? Mısır başkenti mi değişti? Mısır'ın 45 milyar dolarlık yeni başkenti neresi? Yılbaşı haftası diziler yayınlanmayacak mı 2025? BUGÜN MAÇ YOK MU? 26 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 26 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.