Milot Rashica kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda, mevkisi ne, kaç golü var, forma numarası kaç, evli mi, boyu ve kilosu kaç? Rashica kariyeri!

Gollerine devam eden Milot Rashica'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Milot Rashica kimdir araştırılıyor. Peki, Milot Rashica kimdir, aslen nereli, mesleği ne, hangi takımda, mevkisi nedir, boyu kaç, evli mi, toplam kaç gol ve asisti vardır? Milot Rashica ile ilgili detaylar sizlerle...