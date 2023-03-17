Milot Rashica kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda, mevkisi ne, kaç golü var, forma numarası kaç, evli mi, boyu ve kilosu kaç? Rashica kariyeri!
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Gollerine devam eden Milot Rashica'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi merak edildi. Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Milot Rashica kimdir araştırılıyor. Peki, Milot Rashica kimdir, aslen nereli, mesleği ne, hangi takımda, mevkisi nedir, boyu kaç, evli mi, toplam kaç gol ve asisti vardır? Milot Rashica ile ilgili detaylar sizlerle...
Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Milot Rashica kimdir merak ediliyor. Peki, Milot Rashica kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi takımda, mevkisi ne, kaç golü var, forma numarası kaç, evli mi, boyu ve kilosu kaç? Rashica'nın hayatı, kariyeri ve biyografisi haberimizde...
MİLOT RASHİCA KİMDİR?
Milot Rashica (d. 28 Haziran 1996), forvet pozisyonunda görev yapan Kosovalı milli futbolcudur. Championship takımlarından Norwich City'den kiralık olarak Süper Lig takımlarından Galatasaray'da forma giymektedir.
- Milot Rashica doğum tarihi : 28 Haziran 1996
- Milot Rashica kaç yaşında : 26 yaşında
- Milot Rashica nereli : Yugoslavya
- Milot Rashica hangi takımda : Galatasaray
- Milot Rashica mevkisi ne : Forvet
- Milot Rashica boyu kaç : 1,78 m
- Milot Rashica kilosu : 74 kg
- Milot Rashica burcu ne : Yengeç
- Milot Rashica forma numarası kaç : 26
Profesyonel kariyerine 2013 yılında KF Vushtrria takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Vitesse, Werder Bremen ve Norwich City takımlarında forma giydi.