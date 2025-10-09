Milli Piyango sonuçları açıklandı! Milli Piyango kazanan rakamlar! 9 Ekim Perşembe Milli Piyango sonuç sorgulama!

9 Ekim Perşembe günü yapılan Milli Piyango çekilişinin sonuçları açıklandı. Kazanan numaralar Milli Piyango Online platformu üzerinden erişime sunuldu. Vatandaşlar, çekilişte kimin ne kadar ikramiye kazandığını ve büyük ödülün sahibini öğrenmek için sorgulama ekranını ziyaret ediyor. Bu haftaki çekilişte büyük ikramiye tutarı ve devredip devretmediği en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, 9 Ekim 2025 tarihli Milli Piyango sonuçlarını canlı takip edebileceğiniz bilgiler ve izleme sayfası!

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

Şansa dayalı olarak oynanan Milli Piyango, önceden basılmış biletlerin satın alınmasıyla katılım sağlanan bir oyundur. Her bilet, 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı olarak yer aldığı özel bir numaradan oluşur. Oyuncular tam, yarım ya da çeyrek bilet alarak çekilişe katılabilir. Biletin türüne göre kazanılacak ikramiye oranı da değişir. Milli Piyango biletlerini resmi internet sitesi üzerinden, mobil uygulama aracılığıyla veya yetkili satış noktalarından temin etmek mümkündür.

NASIL KAZANILIR?

Milli Piyango'da kazanç tamamen çekiliş sonuçlarına bağlıdır. Çekiliş günü belirlenen numaralar, bilet üzerindeki numaralarla eşleşirse oyuncu ikramiye kazanır. Her çekilişte farklı kategorilerde ödüller dağıtılır:

• İkramiye Kategorileri: Her bir kategori, kazanan numaranın hane sayısına göre belirlenir.

• Amorti Rakamları: Çekilişte iki adet amorti rakamı belirlenir. Biletinin son rakamı bu iki sayıdan biriyle eşleşirse, amorti kazanarak bilet bedelini geri alırsın.

• Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiye kazanan numaraya yalnızca bir rakam farkla yaklaşan biletler teselli ödülü kazanır.

• İkramiye Paylaşımı: Kazanan numara tam bilete aitse ödülün tamamı, yarım bilete aitse yarısı, çeyrek bilete aitse dörtte biri ödenir.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI

Milli Piyango çekiliş sonuçları: